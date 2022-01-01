ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

SIRIO Antenne осведомлена об активном проникновении поддельной продукции под торговой маркой SIRIO на территории РФ. Мы хотим отметить, что ВСЯ наша продукция полностью производится в Италии, и мы предлагаем нашим клиентам обратить пристальное внимание на любую рекламу поддельных продуктов SIRIO ANTENNE и не поддаваться соблазну дешевой цены! Помните, что каково ни было внешнее сходство, качество китайских подделок никогда не будет соответствовать качеству оригинальной продукции!



Мы хотели бы напомнить, что производство, предложение к продаже, продажа, маркетинг, импорт, экспорт, продвижение, реклама в любой форме и любым способом поддельных продуктов являются гражданским или уголовным преступлением и преследуется по закону.

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